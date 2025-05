Mike Waltz fue nominado como embajador de la ONU

Washington.- El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dejará su cargo y fue nombrado como embajador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo dio a conocer, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a través de sus redes sociales, en la que anunció que “nominaré a Mike Waltz como el próximo Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas”.

“Desde su experiencia en el campo de batalla, en el Congreso y como mi asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para priorizar los intereses de nuestra nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo”, afirmó Trump.

I am pleased to announce that I will be nominating Mike Waltz to be the next United States Ambassador to the United Nations. From his time in uniform on the battlefield, in Congress and, as my National Security Advisor, Mike Waltz has worked hard to put our Nation’s Interests…

