Trump celebró sus 100 días de gestión desde Michigan

Michigan.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump celebró sus 100 días de gestión en la ciudad de Michigan, en la que afirmó “solo acabamos de empezar. Aún no han visto nada”.

Durante el evento, en la que asistieron decenas de personas, el primer mandatario afirmó que “vamos a acabar con la inmigración ilegal. Vamos a recuperar nuestros trabajos y a proteger a nuestros grandes trabajadores de la automoción y a todos nuestros trabajadores”.

«Hemos logrado más en tres meses de lo que la mayoría de las administraciones logran en cuatro o incluso ocho años, y apenas estamos empezando, créanme», acotó Trump

Afirmó que recortará la corrupción y la delincuencia

De la misma manera, se refirió a los programas de Medicare y la Seguridad Social en la que reiteró que siempre “los vamos a proteger a nuestros queridos adultos mayores sin recortes y defenderemos Medicaid para aquellas personas necesitadas. Lo único que vamos a recortar es la corrupción y a los delincuentes”.

«En las próximas semanas y meses, aprobaremos los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos. Que incluirán cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre la seguridad social y cero impuestos sobre las horas extra. Se llama la gran y hermosa ley», anunció Trump.

Asimismo, destacó que “billones de dólares están llegando a Estados Unidos gracias al sentido común. Apple, una gran empresa, fabricaba todo en China. Ahora acaban de anunciar que invertirán 500 mil millones de dólares en Estados Unidos”.

