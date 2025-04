Acusan a ocho guatemaltecos por contrabandear a migrantes a EE.UU.

Washington.- Ocho personas de nacionalidad guatemalteca fueron acusados por recibir pagos por contrabandear a migrantes indocumentados a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia, a través de un comunicado, en la que indicaron que los acusados cobraban a migrantes de Guatemala, México y otros países de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Asia, para ingresar sin documentación a EE.UU.

Indicaron que “esta actividad ocurrió durante los últimos cuatro años. Una vez en la frontera con México, los acusados ​​también ayudaron a ocultar y albergar a extranjeros ilegalmente en más de 24 estados”.

El escrito indicó que los detenidos fueron identificados como: Cidia Marleny Lima López, de 39 años, y Ottoniel Castro Argueta, de 33, quienes fueron arrestados en Charlotte, Carolina del Norte. Mientras que Verónica Maribel Lima López, de 33 años, y Esvin Alexander Rodríguez Luis, de 26, fueron detenidos en Oklahoma City, Oklahoma.

Asimismo, señalaron que Ariz Obdulio Argueta, de 28 años, y César Rodolfo García Argueta, de 20, fueron arrestados en Clarksville, Arkansas; Pedro Cucul Gualna, de 25 años, fue arrestado en Sallisaw, Oklahoma; Carlos Enrique Ramos Caal, de 30 años, fue arrestado en Flagstaff, Arizona.

En este sentido, señalaron que “todos están acusados de conspirar para traer, transportar y ocultar extranjeros a Estados Unidos. Ottoniel Castro Argueta y Cidia Marleny Lima López también están acusados de realizar transacciones monetarias con las ganancias de la conspiración”.

Al respecto, el fiscal federal Clint Johnson, indicó que “durante los últimos cuatro años, este grupo de contrabando de inmigrantes indocumentados ha operado y blanqueado ganancias en el Distrito Norte de Oklahoma”.

Eight Guatemalan Nationals Indicted for Smuggling Illegal Aliens into the United States for Cash #DOJ https://t.co/HPPeLKd29P pic.twitter.com/5y7JZHhDJo

— U.S. Attorney NDOK (@USAO_NDOK) April 25, 2025