Reconocimiento al trabajo de los Oficiales de Cuidado Animal

Charlotte, NC.- En el marco de la Semana Nacional de Reconocimiento a los Oficiales de Cuidado y Control Animal, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) destaca la valiosa y muchas veces invisible labor que estos profesionales realizan día a día en beneficio de la comunidad y sus animales.

This week, CMPD recognizes the vital work of our Animal Care & Control Officers during National Animal Care and Control Officers’ Appreciation Week. Their work is important to the health and safety of our community, from investigating cruelty cases to reuniting lost pets with… pic.twitter.com/lytFrUmya6

— CMPD News (@CMPD) April 15, 2025