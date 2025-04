Profesor de secundaria acusado de agresión sexual

Charlotte, NC.- Detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestaron y acusaron a un maestro de secundaria en Harding University High School en una investigación de la Unidad de Agresión Sexual (SAU).

Did you know you're a mandatory reporter? Hear from Assistant District Attorney Leslie Stephens as she discusses child sex assaults, emphasizing the importance of reporting, the support provided by victim advocates and the commitment to achieving justice. We all have a role to… pic.twitter.com/VPE0X1rQDE

— CMPD News (@CMPD) April 3, 2025