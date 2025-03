Charlotte, NC.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), junto con socios policiales del FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, detuvieron a 24 inmigrantes indocumentados en Charlotte durante una operación de cumplimiento dirigida mejorada que se llevó a cabo del 1 al 8 de marzo.

🚨ICE, ATF, FBI & USMS arrested 24 criminal illegal aliens in Charlotte during a week-long operation. Charges include violent felonies, illegal weapons, MS-13 affiliation & DWI.

18 more remain at large due to unhonored detainers. Read more: https://t.co/31HmVpfo3H pic.twitter.com/eN6v7A0laQ

— ERO Atlanta (@EROAtlanta) March 18, 2025