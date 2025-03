Gobierno de Trump canceló el 83% de los programas de USAID

Washington.- El gobierno de Donald Trump confirmó la cancelación del 83% de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Así lo dio a conocer, el secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, en su cuenta en la red social X detalló que “después de una revisión de 6 semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas en USAID”.

De la misma manera, explicó que “los 5.200 contratos que ahora están cancelados gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron (y en algunos casos incluso dañaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.

The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



