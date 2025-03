Obtenga ayuda gratuita para presentar sus impuestos

Charlotte, NC.- AARP Foundation Tax-Aide brinda asistencia tributaria gratuita a cualquier persona, con especial atención a los contribuyentes mayores de 50 años con ingresos bajos o moderados. No es necesario ser miembro de AARP para utilizar el servicio.

Our AARP Foundation #TaxAide Site Locator is now OPEN! Find the nearest Tax-Aide location where you can get your taxes done free of charge. https://t.co/SyGSQDeRxr

— AARP Foundation (@AARPFoundation) January 27, 2025