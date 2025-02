Charlotte, NC.- Setenciaron a dos empresarios en un tribunal federal por no rendir cuentas ni pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) más de $150.000 en impuestos de fondos fiduciarios durante cinco trimestres en 2016 y 2017, anunció Lawrence J. Cameron, Fiscal Federal interino para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

