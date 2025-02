Hijo de Donald Trump entrevistó a la venezolana María Corina Machado

Washington.- – El hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr. entrevistó a la líder opositora María Corina Machado, en la que hablaron sobre la crisis que vive actualmente Venezuela.

Durante el pódcast “Triggered”, la opositora venezolana, reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene alianzas con grupos criminales y países hostiles para mantenerse en el poder.

“Venezuela ha sido secuestrada por una pandilla conectada con cárteles y enemigos de Estados Unidos”, afirmó Machado.

While I was interviewing @MariaCorinaYA , my father decided to break some YUGE news.

What a moment.

Still not tired of winning. pic.twitter.com/KdWLiyMgxp

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 27, 2025