La nueva «tarjeta dorada de Trump», ¿De qué se trata ?

Washington.- “Una tarjeta dorada” por un precio de 5 millones de dólares, ofreció el presidente Donald Trump, para las personas quieran ir a Estados Unidos y tener un permiso de residencia.

Sus declaraciones las ofreció desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que afirmó que reemplazará el programa EB-5 por una nueva «Tarjeta Dorada».

«Es algo así como una tarjeta verde de residencia permanente en Estados Unidos. Pero con un nivel de sofisticación más elevado», afirmó Trump.

President Trump announces the U.S. will replace the EB-5 program with a new "Gold Card."

"They'll be able to pay $5 million to the U.S. government. They'll have to go through vetting, of course … The President can give them a green card — and they can invest in America and we… pic.twitter.com/xcJntSkHtm

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025