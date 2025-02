Identifican a los oficiales del CMPD involucrados en un tiroteo

Charlotte, NC.- El 11 de febrero aproximadamente a las 2 a. m. en la cuadra 7000 de South Blvd., oficiales de policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) iniciaron una parada de tráfico por un vehículo sospechoso. Después de las investigación los oficiales del CMPD ya fueron identificados y hay un sospechoso identificado por el caso, que está en la cárcel.

Los oficiales que percibieron una amenaza mortal inminente y dispararon sus armas de servicio durante este incidente son:

El sujeto, Erik López Hernández, de 21 años de edad, fue dado de alta del hospital y acusado de intento de asesinato contra un agente de la ley y agresión con un arma letal con intención de matar. A Hernández lo llevaron a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se desarrolle información adicional, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (SBI) o la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicarán. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) para transmitir la información. El público también puede dejar información de forma anónima con Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600. Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20250211-0132-00.

En otro orden de ideas, durante el aviso meteorológico invernal de anoche, los oficiales del tercer turno de Central Division se unieron a los despachadores para distribuir calcetines, abrigos, trineos, mantas, calentadores de manos y bebidas calientes para la población sin hogar.

Finalmente, desde CMPD dijeron «Este trabajo en equipo ejemplifica el compromiso del departamento con la colaboración comunitaria, fomentando interacciones positivas con aquellos a quienes servimos. ¡Gracias por hacer todo lo posible por nuestra comunidad!».

