Deportan a 177 migrantes venezolanos de Guantánamo a Honduras

Guantánamo.- El gobierno de Donald Trump deportó a 177 venezolanos que se encontraban detenidos en la base militar de Guantánamo hacía Honduras.

La información la dieron a conocer a través de las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que señaló que “las Operaciones Aéreas de ICE transportaron a 177 inmigrantes ilegales venezolanos desde la Bahía de Guantánamo a Honduras. Para que fueran recogidos por el gobierno venezolano, que los devolvió a su país de origen”.

ICE Air Operations transported 177 Venezuelan illegal aliens from Guantanamo Bay to Honduras today for pickup by the Venezuelan government, which returned them to their home country. pic.twitter.com/lzl0F4Ieln — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 20, 2025

Deportan a Guatemala a un delincuente peligroso

Por otro lado, a través de las redes sociales, anunciaron que lograron la detención de “fugitivo criminal”, quien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos.

Captured and RETURNED: This criminal fugitive entered the United States illegally and was returned to Guatemala via a U.S. repatriation flight from El Paso last week to face charges for sexual assault. DHS is committed to securing our border and protecting our communities. pic.twitter.com/W3XKTzflIX — Homeland Security (@DHSgov) February 19, 2025

Señalaron que el delincuente “fue devuelto a Guatemala a través de un vuelo de repatriación estadounidense desde El Paso la semana pasada para enfrentar cargos por agresión sexual. El DHS está comprometido a proteger nuestra frontera y a proteger a nuestras comunidades”.

De la misma manera, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Kristi Noem, reiteró en un reciente video publicado en sus redes sociales que “estamos eliminando de las calles estadounidenses a violadores y asesinos de niños”.

“Cazaremos a estos inmigrantes ilegales, los encerraremos y los deportaremos”, reiteró Noem.

We are getting child rapists and murderers like these scumbags off of American streets. We will hunt these illegal aliens down, lock them up, and deport them. pic.twitter.com/IU4RKIQTJN — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 20, 2025

