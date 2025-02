Charlotte, NC.- Jimmie Johnson lideró la carrera en el Daytona International Speedway. Durante toda la semana en el Daytona International Speedway, los miembros del recientemente renovado y revitalizado equipo Legacy Motor Club han insistido en que esta temporada será un capítulo mejorado, emocionante y, con suerte, triunfante en la historia de la joven organización.

Jimmie Johnson finished 3rd in the Daytona 500, his best NASCAR Cup Series finish since Dover in 2020, 1,639 days ago.

This was also his best Daytona 500 finish since winning it in 2013. pic.twitter.com/gsV8b3Avt8

— NASCAR Insights (@NASCARInsights) February 17, 2025