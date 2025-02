Frente frío y seco impactará NC: Se esperan nevadas y lluvias heladas

Charlotte, NC.- Un frente frío y seco ingresará a Carolina del Norte la noche del martes 18 de febrero, acompañado de un sistema de alta presión en la costa este que intensificará las bajas temperaturas. De acuerdo a los pronósticos, se espera que el clima frío persista gran parte de la semana antes de un leve repunte durante el fin de semana.

NCEM Hazardous Weather Update (Feb. 17, 2025):

Dry conditions are forecast Monday and much of Tuesday before chances of precipitation increase by Wednesday morning. A wintry mix is likely for much of NC Wednesday morning through Wednesday evening.

— NC Emergency Management (@NCEmergency) February 17, 2025