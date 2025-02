Estadounidense Marc Fogel fue recibido por Trump en la Casa Blanca

Washington.- El maestro estadounidenses, Marc Fogel, quien se encontraba detenido en Rusia, fue recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

A través de un comunicado, emitido por la Casa Blanca, señaló que “después de años de estar detenido injustamente en una prisión rusa, el ciudadano estadounidense Marc Fogel finalmente está en casa”.

De la misma manera, destacaron que “gracias a los incansables esfuerzos del presidente Donald Trump y su administración lograron su liberación, cumpliendo una promesa que el presidente Donald Trump le hizo a la madre de Fogel, Malphine, de 95 años”.

En el encuentro en la Casa Blanca, Fogel afirmó que “el presidente Trump es un héroe… Siempre estaré en deuda con el presidente Trump, con Steve Witkoff de allí; qué hombre tan dinámico es este tipo. Cuando lo conocí, la energía, la actitud de se puede hacer simplemente emanaban de su cuerpo”.

"We should have had this gentleman out a long time ago. We did it in two and a half weeks… [President Biden] should have had him back three and a half years ago." –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/ohDUTEOghS — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2025

Mientras que su madre, Malphine Fogel agradeció “profusamente. Me prometió que lo sacaría de allí, y cumplió su promesa, y no puedo agradecerle lo suficiente”.

"When I saw [Marc Fogel's] mother at a rally, she said, 'If you win, will you get my son out?' I promised her—she’s 95 years old—and I said, 'We’ll get him out,' and we got him out pretty quickly." –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/jQ681LMxgD — President Donald J. Trump (@POTUS) February 12, 2025

Trump adelantó que liberarán a otro estadounidense

De la misma manera, el presidente Donald Trump, sostuvo que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, para traer a Fogel a EE.UU.

“I love our country and I am so happy to be back.” –Marc Fogel 🇺🇸 pic.twitter.com/LXqEmZIfsF — President Donald J. Trump (@POTUS) February 12, 2025

“Creo que podrá ser una parte importante para acabar con la guerra, apreciamos lo que el presidente Putin hizo”, afirmó

Asimismo, el primer mandatario adelantó que va a liberar otro estadounidense en las próximas horas.

