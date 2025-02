Siguen recuperando los cuerpos del accidente aéreo en Washington

Washington.- Al menos 40 cuerpos han sido recuperados tras el accidente aéreo registrado la noche del miércoles 29 de enero en Washington.

A través de la cuenta en la red social X de DC Fire and EMS, señalaron sobre “los esfuerzos de investigación y recuperación continúan activos y nuestros buzos han buscado en todas las áreas accesibles”.

Asimismo, indicaron que “los buzos trabajarán con la NTSB para realizar búsquedas adicionales para localizar componentes de la aeronave. Apoyar la investigación y comenzar las operaciones para rescatar la aeronave”.

De la misma manera, se conoció que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran trabajando para la recuperación. Mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

