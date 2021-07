Apple desplazada por Xiaomi

Cupertino, CA.- Apple fue destronada por Xiaomi, como el segundo mayor fabricante de smartphone del mundo. Esto, según estimaciones preliminares de la firma de investigación de canales de tecnología y smartphones, Canalys.

Esto marcaría la primera ocasión en que el fabricante chino se coloca entre los dos primeros lugares, históricamente dominados por Samsung y Apple.

Samsung tuvo una participación del 19% en el segundo trimestre, Xiaomi tenía el 17% y Apple estaba en el 14%, según los datos de la firma de investigación.

Inmediatamente, las acciones de Xiaomi subieron hasta un 4,1% el viernes, el mejor desempeño en el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou

RT with ✌️from your Xiaomi smartphone 🙂 pic.twitter.com/kKfuTK8K7J

— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2021