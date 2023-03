Eli Lilly bajará el precio de su insulina un 70%

Nueva York, NY.- La farmacéutica Eli Lilly informó este 1 de marzo una reducción del 70% en el precio «de su insulina más recetada», en un comunicado en medio de una ola del incremento en el precio de la insulina, mientras que la demanda aumenta dramáticamente.

De acuerdo al comunicado, Eli Lilly precisó, «Lilly está tomando estas medidas para facilitar el acceso a su insulina y ayudar a los estadounidenses que pueden tener dificultades para lidiar con un sistema de atención médica complejo, que puede impedirles obtener insulina a un precio asequible».

Ver más: FDA aprueba medicamento que retrasa aparición de diabetes tipo 1

En este sentido, la farmacéutica estadounidense confirmó que reduciría el precio de su insulina genérica a $35 por vía oral. Dicho precio de la insulina estaría disponible a partir del 1 de mayo, que en algunos lugares del mundo concuerda con el Día del Trabajador.

Entonces, hasta ahora está confirmado que a partir del cuarto trimestre del 2023 la farmacéutica también va a reducir en un 70% el precio de Humalog. Esta es una insulina recetada con bastante frecuencia, del mismo modo que la Humulin.

#BREAKING: @LillyPad Limits Insulin Cost Sharing Caps at $35. See CEO @chuckd15 reaction below! We applaud this important step and encourage other manufacturers to follow. See the official statement here: https://t.co/ZO5rz552Qv pic.twitter.com/VErf1LpiLL

— amdiabetesassn (@AmDiabetesAssn) March 1, 2023