Richard «Alex» Murdaugh también fue acusado por fraude

Columbia, SC.- Richard «Alex» Murdaugh, el abogado inhabilitado de Carolina del Sur fue condenado, el miércoles 24 de mayo, por asesinar a su esposa e hijo bajo la dirección de un gran jurado federal que además le agregaron 22 acusaciones de fraude financiero, incluyendo cargos relacionados con la muerte de su ama de llaves.

De este modo, Murdaugh, de 54 años de edad, descendiente de una familia influyente del oeste de Charleston, asesinó a su esposa, Margaret e hijo menor, Paul en junio de 2021.

Los fiscales concluyeron que «Alex» disparó a su esposa e hijo para distraer la atención de sus delitos financieros. Estos incluyen el robo de millones de dólares de sus socios legales y clientes.

Por ejemplo, fue acusado de utilizar dinero para alimentar la adicción a los opioides por años. Esto lo ejecutó con el propósito de mantener su alto estilo de vida.

As of May 24, 2023

A federal grand jury has returned a 22-count indictment against Richard Alexander “Alex” Murdaugh, https://t.co/8tmnZthd48

— Never Again (@Annienumber41) May 24, 2023