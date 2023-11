Red de prostitución incluye a políticos electos, abogados y oficiales

Boston, MA.- Tres personas fueron acusadas el miércoles 8 de noviembre de gestionar una red de prostitución del más alto nivel que involucra a políticos electos, ejecutivos tecnológicos, farmacéuticos, oficiales militares y abogados en complejos de apartamentos en Boston y el norte de Virginia.

Los fiscales estadounidenses de acusar a este cúmulo de clientes de una amplia red de burdeles no fueron expuestos. Por lo que quedaron en el anonimato. Sin embargo, fueron tildados como «clientes ricos y bien conectados«.

De acuerdo a estos fiscales estos clientes pagaban entre #350 y $600 por hora en encuentros sexuales con mujeres, en su mayoría asiáticas que eran explotadas mediante el tráfico sexual. Por lo general, pagaban una tarifa mensual para ser parte de este club ilícito.

Los supuestos operadores de estos exclusivos burdeles fueron identificados como: Han Lee, de 41 años de Massachusetts; Junmyung Lee de 30 años, de Massachusetts; y James Lee, de 68 años de California.

#ICYMI Statement from Acting U.S. Attorney Levy on arrests made in high-end brothel network 📣 @HSI_HQ pic.twitter.com/Ej6axzCYTv

— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) November 8, 2023