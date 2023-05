Primer estado de Estados Unidos que prohíbe TikTok

Washington, DC.- Greg Gianforte, gobernador de Montana, firmó el miércoles 17 de mayo, una legislación que prohíbe TikTok en el estado, convirtiéndose en el primer estado de Estados Unidos en vetar la popular app de videos cortos.

Entre tanto, el gobernador de Montana explicó que el proyecto de ley promoverá, «nuestra prioridad compartida de proteger a los habitantes de Montana de la vigilancia del Partido Comunista Chino».

En parte, la legislación prohíbe que las tiendas de app móviles ofrezcan TikTok dentro del estado de Montana.

Por el contrario, TikTok que es propiedad de la compañía tecnológica china ByteDance detalló en un comunicado que el proyecto de ley «vulnera los derechos de la Primera Enmienda de la gente de Montana al prohibir ilegalmente TikTok».

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023