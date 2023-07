Kamala Harris resaltó la importancia del voto latino en las presidenciales 2024

Washington, DC.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris en su discurso resaltó la importancia del voto latino en las próximas elecciones presidenciales de 2024, al tiempo que destacó las medidas económicas que ha adoptado la administración Biden para crear empleo, ayudar a las Pymes y sincerar los precios de medicamentos.

La conferencia anual de UnidosUS en Chicago fue el escenario donde Harris intervinó, aprovechando la vitrina que representa la organización que defiende los derechos civiles de la comunidad hispana.

De esta manera, Harris reconoció la importancia de la mano de obra latina en Estados Unidos, «Piensen en todo el trabajo que hemos hecho juntos y lo que ha significado para tanta gente en los últimos dos años y medio».

Del mismo modo, prosiguió, «Antes de que asumiéramos el cargo, muchos recordarán que los pequeños negocios lo estaban pasando mal. Las fábricas estaban cerrando a lo largo de nuestra nación».

Con respecto a la importancia del voto latino, Harris recalcó que desde su llegada a The White House en 2021, junto al presidente Biden, se han creado 13 millones de empleos. Asimismo, desglosó que 800.000 son del sector de la manufactura.

As I made clear at the UnidosUS conference, when you know what you stand for, you know what to fight for. pic.twitter.com/bmQNeRa0Wr

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 24, 2023