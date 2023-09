Juez anula la prohibición de cargadores de armas de alta capacidad

San Diego, CA.- El juez federal de California, Roger Benítez en San Diego anuló la prohibición estatal de los cargadores de armas de alta capacidad, de más de 10 cartuchos, alegando que violaba los derechos de los propietarios de armas de fuego de la Segunda Enmienda.

El juez federal Benítez declaró que la «prohibición general» de California iba demasiado lejos al impedir que las personas usaran revistas con fines legales, incluyendo la autodefensa.

El documento de 71 páginas de Benítez resaltó, «La historia y la tradición de la Segunda Enmienda apoyan claramente las leyes estatales contra el uso o mal uso de armas de fuego con intenciones ilegales. Pero no el desarme del ciudadano respetuoso de la ley».

Juez estadounidense anula la prohibición de California sobre cargadores de armas de alta capacidad

Del mismo modo, Benítez citó la decisión de junio de 2022 de la Supreme Court of the United States, la New York State Rifle and Pistol Association (NYSRPA) contra Bruen. La misma exige que las restricciones a las armas de fuego, sean «consistentes con la tradición histórica de esta nación de regulación de armas de fuego» para ser aprobada.

Por su lado, el Fiscal General del estado, Rob Bonta tiene planeado solicitar una suspensión al tiempo que se apela la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito del país en San Francisco.

Bonta dijo que, «La Corte Suprema fue clara en que Bruen no creó una camisa de fuerza regulatoria para los estados. Creemos que el tribunal de distrito se equivocó». Además, sentenció, «Actuaremos rápidamente para corregir este error increíblemente peligroso».

Finalmente, el gobernador de California, Gavin Newsom, que anteriormente criticó a Benítez, en esta ocasión elogió el fallo del tribunal de apelaciones. Etiquetándola como una «gran victoria para la salud y la seguridad de todos los californianos».

