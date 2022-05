Por qué suben las acciones de la bolsa de fabricantes de armas

Nueva York, NY.- Tras la matanza de Uvalde las acciones en la bolsa de las principales empresas fabricantes de armas de Estados Unidos suben, debido a que los inversores pronostican un aumento en la demanda, por el temor de leyes restrictivas a la venta de armas.

Por ejemplo, a las 10:27 hora local (14.27 GMT) las acciones de Smith & Wesson Brands, considerado el mayor fabricante de armas de fuego cortas del país, subían un 9%; mientras que las de Vista Outdoor crecían un 6.74%; y las Sturm Ruger & Company un 3.46%.

Este comportamiento en las acciones es de esperarse tras una tragedia de esta magnitud, debido a que hay rumores de posibles restricciones para la venta de armas en el país. De hecho, inmediatamente figuras públicas se pronunciaron en contra del porte de armas.

Por su parte, el presidente Biden muy conmocionado, este miércoles explicó, «Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas (y) hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer».

The idea that an 18-year-old can walk into a store and buy assault weapons is just wrong.

What in God’s name do you need an assault weapon for except to kill someone?

