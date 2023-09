Cifras de muertes por accidentes de tránsito según la NHTSA

Washington, DC.- La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) informó que las muertes por accidentes de tránsito cayeron un 3.3% en el primer trimestre de 2023, sin embargo, siguen siendo números muy superiores a los niveles pre pandémicos.

La NHTSA precisa que 19.515 personas murieron en accidentes de tránsito hasta el mes de junio; en comparación con los 20.290 del mismo periodo pero de 2022. No obstante, estas cifras superan ampliamente a las 17.065 muertes en un lapso de seis meses de 2019.

Esta cifra revela que estas muertes en Estados Unidos crecieron un 10.5% en 2021, para llegar a los 42.915. Esta es la cifra más alta en solo 12 meses desde el año 2005.

Este indicador disminuyó pese a que la conducción en general creció un 2.3% en el primer semestre del 2023. Hasta junio, la tasa de mortalidad por esta causa cayó a su nivel más bajo desde el año 2019. Aunque sigue siendo más alta que cualquier otro año anterior a la pandemia desde el 2008.

