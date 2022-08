¡Únete! Gloria Steinem conversará con mujeres de NC

Raleigh, NC.- Gloria Steinem compartirá su visión feminista en un conversatorio online que el gobierno de Carolina del Norte tiene preparado para las mujeres del estado.

«Una conversación con Gloria Steinem: El estado de la mujer», se transmitirá en vivo a través de YouTube el martes 30 de agosto de 1 pm a 2:30 pm, señala un comunicado.

Para participar es necesario ingresar AQUÍ. Puede incluir una notificación para que le avise cuando el evento esté por comenzar.

Gloria Steinem, galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2019, es una reconocida periodista estadounidense, activista política y líder del movimiento feminista mundial.

