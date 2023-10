nuevas-tarifas-de-estacionamiento-en-aeropuerto-de-charlotte

Charlotte, NC.- A partir del 6 de noviembre, se implementarán incrementos en las tarifas de estacionamiento para vehículos en todos los lotes y estructuras del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

“Los cambios en las tarifas se deben al crecimiento sustancial de pasajeros locales y a la importante inversión en el programa de estacionamiento de pasajeros, incluida la expansión de las instalaciones de estacionamiento”, dijo el aeropuerto en un comunicado.

Entre los ajuste anunciados el estacionamiento tipo valet aumentará de $35 a $45 y el hourly deck pasará de $24 ($6/hr) a $32 ($8/hr).

El aeropuerto recordó que el tráfico local de pasajeros en la terminal ha aumentado 30% desde la primavera de 2023, llenando sus instalaciones de parking y acercándolas a su capacidad máxima.

Due to the substantial local passenger growth and the expansion of parking facilities, the drive-up parking rates for all lots and decks at #CLTairport will increase Nov. 6. Booking online is encouraged to reserve a parking spot as this increase is designated for drive-up only.… pic.twitter.com/KYL2PzabOg

— CLT Airport (@CLTAirport) October 27, 2023