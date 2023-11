Mascotas muertas durante incendio

Midland, NC.- Varias mascotas murieron durante un incendio en una vivienda en Midland, condado Cabarrus, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar el sábado 25 de noviembre en la cuadra 11500 de Sam Black Rd.

Ver más: Cuatro muertos en campamento de personas sin hogar

Midland Fire and Rescue informó que envió equipos de las estaciones de Midland 1 y 2 al lugar del suceso. Departamentos aledaños también llegaron a la escena.

Las unidades llegaron a una vivienda residencial con fuego en todas partes, dijo Midland Fire and Rescue en su página de Facebook.

More from Sam Black Rd. First Midland unit arrived in 4 minutes, fire controlled in 24 minutes, no injuries. pic.twitter.com/IJSIK1Ww5M

— Midland Fire and Rescue (@midland_firenc) November 25, 2023