Joven latina desaparecida ya está con su familia

Charlotte, NC.- Una joven latina que había sido reportada como desaparecida ya está con su familia, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

A Cesia Sarahy Enamorado Matheu, de 17 años, su familia no la veía desde el 28 de noviembre de 2022.

Su madre Isis Matheu dijo en una entrevista a Progreso Hispano News que Cesia estaba retenida y manipulada.

Ver más: Joven hispana desaparecida estaría retenida y manipulada

El rastreo del GPS del vehículo de Cesia llevó a Isis a determinar la última ubicación de su hija. Era la casa de una persona que según dijo era de interés en el caso. El dispotivo al parecer fue retirado.

Update: Cesia Sarahy Enamorado Matheu has been located and reunited with her family.

— CMPD News (@CMPD) May 18, 2023