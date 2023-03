hospitales-de-nc-levantan-requisito-de-mascarilla

Charlotte, NC.- Hospitales de Carolina del Norte eliminaron este martes el requisito universal de uso de mascarillas que se había implementado debido a la pandemia de COVID-19.

Varios hospitales, como Novant Health, han publicado comunicados anunciando la decisión.

“La decisión de hacer que las máscaras sean opcionales se tomó en colaboración con otros sistemas regionales, incluidos Atrium Health, Atrium Health Wake Forest Baptist, CaroMont Health, Cone Health y Randolph Health”, señaló Novant Health en su sitio web.

Beginning March 28 at 7 a.m., all Novant Health facilities will lift universal masking for patients, visitors and team members. While masking will no longer be required, certain exceptions apply. For more information, click here: https://t.co/ixq1ofnOp7 pic.twitter.com/jHzXBZjhtS

— Novant Health (@NovantHealth) March 27, 2023