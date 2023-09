Ganó la lotería con boleto comprado en tienda donde trabaja

Charlotte, NC.- Un residente de Winston-Salem, Carolina del Norte, decidió probar suerte en la lotería y ganó un premio de $100.000.

La suerte le sonrió a Mohammad Ashraf quien adquirió el billete Extreme Cash en S & K Food Mart, ubicado en Thomasville Road, Winston-Salem, informó NC Education Lottery.

Lo más sorprendente es que compró este billete en su día libre, sin imaginar la fortuna que le esperaba.

Mohammad Ashraf took a chance on an Extreme Cash scratch-off and won a $100,000 prize! Ashraf bought his lucky ticket from S & K Food Mart on Thomasville Road in #WinstonSalem. Congrats, Mohammad! https://t.co/eh5h6XzzYs pic.twitter.com/Z5c5Rm2OeM

— NC Education Lottery (@nclottery) September 14, 2023