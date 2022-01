Amenaza de bomba en universidad de NC

Durham, NC.- Una amenaza de bomba puso en alerta el martes a una universidad en Carolina del Norte y obligó a la evacuación de sus edificios.

Una publicación de WBTV News indica que North Carolina Central University y al menos otras seis universidades históricamente negras en el país recibieron amenazas el mismo día.

La universidad recibió una llamada relacionada con una bomba en el campus cerca de las 5:30 pm. De inmediato se procedió a cerrar y a noticiar la alerta a estudiantes y empleados.

Tras la noticiación a las autoridades hubo un despliegue de varios organismo de la ley para garantizar que todos los edificios estuvieran despejados para el regreso seguro de los estudiantes, profesores y personal.

La amenaza de bomba quedó descartada cerca de las 9:15 pm. Los estudiantes no volvieron esa noche a las aulas sino que fueron trasladados a sus residencias.

WBTV News indicó que al menos siete universidades recibieron amenazas el martes 4 de enero. Sin embargo, en su publicación no detalles cuáles.

Una reseña de Los Ángeles Times menciona que el martes “no se encontró nada en la búsqueda después de que el Mt. San Antonio College fuera evacuado debido a la amenaza de bomba”.

Norfolk State University en Virginia, Howard University en Washington, Xavier University en New Orleans, The Senior Student Class Council of Prairie View A&M University en Texas, también son mencionas por algunos medios entre las que recibieron amenazas.

