Mujer gastó $1.400 para Eras Tour de Taylor Swift y las entradas no existen

Los Ángeles, CA.- StubHub comunicó que las entradas que una mujer compró por $1.400 para asistir al Eras Tour de Taylor Swift no existían, lo que suma otro caso a los problemas de emisión de boletos en algunos sitios web.

Por este motivo los fanáticos de Taylor Swift siguen luchando con problemas de acceso y fraude en sitios web de reventa de boletos. Al tiempo que intentan abruptamente obtener los tickets para el Eras Tour.

Inicialmente, el agotamiento de boletos de Ticketmaster para la gira internacional empujó a los fanáticos a comprar las entradas para el Eras Tour de Taylor Swift, con revendedores. Lo que resultó en que algunas de estas transacciones salieran como boletos no existentes.

Mujer gastó $1,400 en entradas para Eras Tour de Taylor Swift, y StubHub le dijo que las entradas no existían

En este sentido, NBC Los Ángeles informó sobre un incidente en el que una mujer de California, identificada como Stefanie Klein compró algunos boletos. El precio de las entradas fue de $1.400, donde el sitio StubHub conectó con el vendedor, que finalmente no los tenía.

No obstante, StubHub por medio de Fan Protect ofrece un sistema de garantía. Con este sistema el intermediario ofrece un reembolso completo, más el 200% del precio de compra del ticket en el caso de ser engañados por vendedores falsos.

Partiendo de esta premisa, la usuaria Klein creía que recuperaría su dinero de manera rápida. Sin embargo, no pasó así.

Klein declaró a NBC Los Ángeles, «Me dieron razón tras razón, excusa tras excusa tras excusa. No hay nada más que pueda obtener del servicio al cliente. No podía seguir llamando. En realidad me estaba dando presión arterial alta, no podía hacerlo más. No podría gastar mi precioso tiempo discutiendo y discutiendo una y otra vez».

Finalmente, Klein sentenció, «Esta garantía Fan Protect no me protegió».

