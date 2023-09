Miniland LEGO motivado por la llegada del otoño y próximo Halloween

Atlanta, GA.- Para celebrar la llegada oficial del otoño el sábado 23 de septiembre, las hojas de las piezas de LEGO también cambian de color en el Miniland LEGO Discovery Center Atlanta.

El Centro está celebrando el primer día del otoño utilizando su Miniland con colores que evocan a la estación. Pero también aprovecha para agregar divertidas escenas propias del otoño en el paisaje urbano de Atlanta, ensamblado con más 1.5 millones de piezas de LEGO.

Desde un huerto de calabazas hasta un laberinto de maíz. No obstante, de lo que carece esta increíble pieza otoñal es del olor propio de las especias de calabazas.

Este proyecto le tomó a la Master Model Builder, Elizabeth Baker y a su equipo de Model Builder más de 124 horas. Sin embargo, el producto final da una perspectiva distinta a la diversión del otoño, que además adelantó piezas de criaturas monstruosas para celebrar Halloween.

