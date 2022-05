Festival de cine latino en Charlotte

Charlotte, NC.- Cine Casual Film Series, un festival de cine latino, regresa a Charlotte después de dos años de suspensión por la pandemia.

El festival se llevará a cabo del 21 de mayo al 18 de junio. Entre estos días proyectará cuatro películas de Brasil, Cuba, México y Puerto Rico. También una serie de cortometrajes, la mayoría locales.

Cine Casual Film Series debutó en 2020. Ahora viene con más fuerza para impulsar el cine latino.

Las películas serán proyectadas en Midwood International Center, Camp North End y el nuevo Independent Picture House.

El festival comenzará el 21 de mayo con “Hecho Aquí: Shorts Showcase”, que consiste en cuatro cortometrajes locales impulsados ​​por talento latino.

La cartelera incluye The Magic Kite (2021) por Rosalía Torres-Weiner, Chilly & Milly (2021) por William D. Caballero, Abuela (2021) por Sean Burleson y The Final Note (2022) por ÚltimaNota.

Las cortometrajes comenzarán a las 6 pm en Midwood International Center 1817 Central Ave., Charlotte, NC 28205.

Hey, Charlotte – Cine Casual Film Series is back!📽️🎉

Catch the best recent Latin American films, starting May 21.

🎟️ Browse the full lineup: https://t.co/4PN6ZxvmpQ pic.twitter.com/RjvjLrgkSo

— Cine Casual (@cinecasual) May 5, 2022