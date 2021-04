“El último tour del mundo” ¡Bad Bunny se va de gira!

Tampa, FL.- Un fin de semana explosivo para Bad Bunny con su participación en WrestleMania de la WWE terminó con la mejor noticia para sus fanáticos. El cantante tiene programada su próxima gira: “El último tour del mundo”.

La estrella del reggaetón anunció “El último tour del mundo 2022”, que lleva el nombre de su álbum lanzado en 2020.

El anuncio de la gira ocurre justo cuando el artista puertorriqueño debutó en la WWE en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

Y los fanáticos del artista deben estar atentos porque los boletos de la gira que se realizará en 2022 saldrán a la venta esta semana, el viernes 16 de abril.

El vídeo del anuncio Bad Bunny lo compartió en Instagram. Cuenta con la presencia de la estrella de la WWE, Triple H. Él elogió al artista por su “increíble trabajo y esfuerzo” en la preparación de su actuación en la lucha libre profesional.

“Lo hiciste increíblemente bien en WrestleMania, pero ahora, es el momento de que hagas lo que haces”, le dice Triple H al cantante antes de entregarle una maleta amarilla.

“Gracias”, responde Bad Bunny. Luego se aleja para abrir la maleta que contiene un micrófono con forma de calavera. Más tarde se revela que en la maleta se lee “Tour 2022” en su lateral.

After an incredible #WrestleMania performance, it's time for @sanbenito to hit the road. 🛣#BadBunny has announced his 2022 tour! 🎤 @TripleH pic.twitter.com/aX6zN5VvtF

— WWE (@WWE) April 12, 2021