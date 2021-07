Duramente criticada “Jungle Cruise” a horas de su estreno

Los Ángeles, LA.- La última comedia de aventuras y fantasía de Disney, “Jungle Cruise”, se basa en, el gastado, paseo acuático que alguna vez fue el punto culminante de un viaje a los parques temáticos de la compañía en Orlando y Anaheim, California.

Hace diez años, se anunciaron planes para una representación en pantalla grande de “The Jungle Cruise”, protagonizada por Tom Hanks y Tim Allen. Esa versión nunca sucedió, pero después de más guiones, reescrituras y casting, nació “The Jungle Cruise” – edición 2021 – protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

En esta historia, se embarcan hacia el Amazonas y finalmente se encuentran con Dwayne Johnson como el Capitán Frank. Un simpático (pero tal vez no del todo confiable) propietario de un barco de alquiler que disfruta contando chistes que provocan gemidos.

Hacen un trato y se embarcan en un viaje que implicará peligro, persecuciones, nativos locales, exploradores muertos hace mucho tiempo, un aristócrata alemán malvado, giros en la trama y una serie de guiños a la atracción original de Disney.

Dwayne Johnson and Emily Blunt surprised fans on the #JungleCruise ride at Disneyland. The catch? They could only say what co-star Jack Whitehall told them to say… pic.twitter.com/Knuvu7vfoh

— Jungle Cruise (@JungleCruise) July 30, 2021