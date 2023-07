Descubra la réplica del Arca de Noé en Kentucky

Williamstown, KY.- La construcción del parque de atracciones, que incluye una réplica del Arca de Noé en Kentucky, se debe a la organización sin fines de lucro, Answers in Genesis, que alberga una gran cantidad de figuras articuladas de cada especie animal.

El Arca de Noé posee animales a escala real como ovejas, ciervos e incluso tiene dinosaurios. Hoy este parque de atracciones es símbolo del creacionismo en Estados Unidos, por lo que atrae a muchos fieles cristianos evangélicos.

Esta réplica del Arca de Noé es parte del Museo de la Creación. Esta afirma que Dios creó a la Tierra en seis días, hace unos 4.000 A.C. Por lo que contradice ampliamente a la Teoría de la Evolución.

Así pues, Mark Looy, cofundador del proyecto expresó, «Pensamos que una gran mayoría desapareció durante el diluvio». Además lamentó que «los dinosaurios sean habitualmente utilizados por los evolucionistas para propagar su visión del mundo».

En la entrada del Museo de la Creación hay un esqueleto de Alosaurio que explica, «¡Pero los recuperamos para contar la verdadera historia!».

What's the best way to spend a day at the Ark Encounter? pic.twitter.com/oI8OCjIssW

— Ark Encounter (@ArkEncounter) July 18, 2023