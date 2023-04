J&J se declara en bancarrota por segunda vez

Nueva York, NY.- La multinacional estadounidense, Johnson & Johnson (J&J) acordó pagar $8.900 millones, tras declararse en bancarrota para resolver decenas de miles de demandas que identifican al icónico talco para bebés de la marca, entre otros productos, como responsable de causar cáncer.

Este acuerdo sigue al fallo de la corte de apelaciones que en enero invalidó la maniobra de quiebra de «dos pasos de Texas» de J&J. Con esta estrategia la multinacional quería descargar la responsabilidad del talco para bebé.

De este modo, la subsidiaria de J&J, LTL Management se declaró en bancarrota en Nueva Jersey el martes 4 de abril por segunda vez. Sus pretensiones pasan por presentar un supuesto plan de reorganización que enmarque el acuerdo propuesto a un juez para el 14 de mayo.

De la misma manera, J&J en un comunicado afirmó que más de 60.000 demandantes de talco aceptaron la propuesta. No obstante, el fallo determinó que LTL Management no poseía un reclamo legítimo de quiebra, por no estar en las supuestas dificultades financieras.

J&J unit files for second bankruptcy to pursue $8.9 billion talc settlement https://t.co/FixhYq28DU pic.twitter.com/hR5blt2jma — Reuters (@Reuters) April 4, 2023

De acuerdo con Mikal Watts, uno de los abogados de los demandantes que negoció el acuerdo dijo que el fin de semana la junta de J&J se reunió. Esto con el fin de aprobar el pago de un acuerdo mucho mayor a los demandantes actuales y futuros con distintos tipos de cáncer ginecológico y mesotelioma.

Finalmente, los abogados que representan a miles de demandantes emitieron un comunicado para oponerse al acuerdo. Así lo explicó Jason Itkin, socio fundador de la firma de abogados de lesiones personales Arnold & Itkin LLP, «Este acuerdo simulado ni siquiera paga las facturas médicas de la mayoría de las víctimas».

