Campeona de boxeo Amanda Serrano pide igualdad de condiciones

Las Vegas, NV.- La puertorriqueña y campeona mundial de boxeo en la categoría Peso Pluma, Amanda Serrano junto a otras dos docenas de boxeadoras actuales y retiradas en un comunicado exigieron que las mujeres también deberían tener la opción de peleas por el título a 12 rounds, como pasa en el boxeo masculino.

Por lo general, las peleas femeninas por el título son programadas para máximo 10 asaltos. Siendo cada round de 2 minutos. El formato masculino es de 12 rounds y cada uno consta de 3 minutos.

Según Serrano, tiene planeado pelear los 12 rounds de 3 minutos cada uno en su batalla por el título unificado contra la brasileña Danila Ramos a finales de octubre en Orlando, Florida.

Esta propuesta supuestamente fue apoyada por la World Boxing Organization (WBO), la World Boxing Association (WBA) y la International Boxing Federation (IBF), según Most Valuable Promotions (MVP). De manera que la pelea de la boricua Serrano es un caso aislado, convirtiéndose en la primera pelea por el campeonato unificado femenino que se peleará bajo las mismas reglas que el boxeo de hombres.

MVP stands with all female fighters in championing choice and equality. Too often combat sports are focused on “me” versus “we”. But the power of WE is greater than any me.

Congratulations to this list of amazing athletes in coming together to champion CHOICE.#AmandaSerrano… pic.twitter.com/jGj6GYBhXL

