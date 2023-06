charlotte-fc-cae-en-duro-partido-ante-philadelphia-union

Philadelphia, PA.- Charlotte FC cayó 1-0 en un duro partido ante Philadelphia Union, el segundo de tres partidos seguidos en condición de visitante en la Major League Soccer.

El Union comenzó enfocado. A los 30 segundos de juego, Julian Carranza envió un balón al travesaño. El disparo sirvió de aviso a Charlotte FC sobre lo que vendría en el resto del partido.

Philadelphia Union pareció imponerse en el juego. Su trío de atacantes empujado por un medio campo combativo creó gran presencia en el área rival.

Ver más: Charlotte FC venció a LA Galaxy y acentuó su crisis

Los de Charlotte también tuvieron ocasiones de peligro durante el partido, principalmente gracias a la individualidad del colombiano Kerwin Vargas, quien con moviemientos cortos de bicicleta y disparo rápido generó las más claras para el equipo.

Gazdag forces an own goal off of CLT's GK to give us the 1-0 lead in the 70th minute! ⚡️

Watch free with #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/WJERIj1sub#DOOP | #PHIvCLT 1-0 pic.twitter.com/TLn6HuVOv3

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 1, 2023