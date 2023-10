El MVP 2023 de la WNBA fue para una de las New York Liberty

Nueva York, NY.- La destacada jugadora de las New York Liberty, Breanna Stewart fue nombrada Most Valuable Player (MVP) 2023 de la Women’s National Basketball Association (WNBA) por segunda vez tras una brillante temporada que llevó a su equipo a la mejor marca de la franquicia.

Breanna Stewart de 29 años de edad ganó la distinción de MVP en 2018 con Seattle Storm, para convertirse en la segunda jugadora en ser nombrada MVP con distintos equipos de la WNBA.

Además de su gran labor como delantera uno de los hitos que estableció Stewart fue la de establecer el récord de la liga. De este modo marcó 40 puntos en cuatro juegos en una sola temporada.

Por su lado, Jonathan Kolb, gerente general de la franquicia de Brooklyn resaltó en un comunicado, «La primera temporada de Stewie con el New York Liberty ha sido nada menos que histórica en todos los niveles».

