Astro brasileño detenido por agresión sexual

Barcelona, España.- El astro brasileño, Dani Alves jugador de los Pumas UNAM fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona, por una denuncia que lo acusa por una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

Dani Alves asistió a la comisaría durante la mañana de este viernes y terminó arrestado. Inmediatamente una patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona. Aquí pasará a disposición judicial donde se decidirá sobre su situación provisional.

Por su lado, el ex FC Barcelona negó rotundamente los hechos durante su declaración ante los Mossos. En este sentido, la modelo y pareja del brasileño, Joana Sanz, publicó en su story de Instagram con una imagen de las manos entrelazadas con la palabra «Together».

Del mismo modo, Joana Sanz en el programa catalán «Y Ahora Sonsoles» expresó, «Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema».

Por el contrario, la denunciante de 23 años de edad asistió a la justicia dos días después de la supuesta agresión sexual. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya explicó que la denunciante está judicializada y en fase de instrucción.

A pesar de esto, la denunciante advirtió a la discoteca justo en el momento de la presunta agresión sexual. Inmediatamente, la denunciante de 23 años fue trasladada hasta el Hospital Clínic de la capital catalana.

Finalmente, el jugador Alves permanecía en España luego de disputar su tercera y seguramente su última Copa del Mundo con la Selección de Brasil. También hay que recordar que manifestó su inocencia por medio de un video que envió al programa «Y Ahora Sonsoles».

Alves sentenció, «Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño.

Para concluir remató, «Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy».

