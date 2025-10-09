Charlotte, NC.- Shane Van Gisbergen ofreció otra clase magistral de carreras de ruta el domingo en Charlotte Motor Speedway, llevándose la bandera a cuadros en una Bank of America ROVAL™ 400 repleta de acción.}

Van Gisbergen marcó la pauta desde el principio con su Chevrolet n.° 88 de Trackhouse Racing, alzándose con la victoria en la Etapa 1 tras una reñida batalla en la parte delantera. Ross Chastain, compañero de Van Gisbergen en Trackhouse, también demostró su fortaleza en el primer turno, terminando quinto y sumando valiosos puntos de etapa en su búsqueda de un puesto en los playoffs de la Ronda 8.

Sin embargo, el día de Chastain empeoró rápidamente. Un costoso error al salir de boxes lo relegó al último lugar del pelotón, quedando rezagado en el puesto 30, borrando todo el progreso que había logrado al principio.

La carrera tuvo su primer incidente importante en la vuelta 31, cuando un contacto del Chevrolet n.° 77 de Spire Motorsports de Carson Hocevar hizo que el Ford n.° 2 de Team Penske de Austin Cindric girara en la chicana de la recta principal. El impacto rompió una bieleta del coche de Cindric, arruinándole el día y poniendo fin a su participación en los playoffs de forma desgarradora.

La estrategia entró en juego cuando los equipos cambiaron sus posiciones en las secuencias de boxes, y Ryan Blaney aprovechó para ganar la Etapa 2 con su Ford n.° 12 del Team Penske. La mala suerte de Chastain continuó en la vuelta 88, cuando fue sorprendido por exceso de velocidad al salir de boxes, lo que resultó en una penalización de paso que mermó aún más sus esperanzas de avanzar a la penúltima ronda de los playoffs.

En las últimas vueltas, Van Gisbergen y Kyle Larson intercambiaron el liderazgo en una intensa batalla antes de que Van Gisbergen finalmente se alejara para asegurar la victoria por 15,167 segundos sobre Larson y Christopher Bell.

Lee también: Detalles del próximo Charlotte Motor Speedway Roval

Chris Buescher y Michael McDowell completaron los cinco primeros.

La quinta victoria consecutiva de Van Gisbergen en un autódromo colocó al neozelandés en un empate con el miembro del Salón de la Fama de NASCAR Jeff Gordon por la mayor cantidad de victorias consecutivas de la Cup Series en un autódromo.

Sin embargo, el drama estaba lejos de terminar cuando Van Gisbergen tomó la bandera a cuadros.

Denny Hamlin superó a Chastain en la última vuelta, lo que le dio a Joey Logano el último puesto de transferencia para la Ronda de los 8. Al darse cuenta de que sus esperanzas de playoffs se desvanecían, Chastain realizó una maniobra desesperada en la chicana de la recta principal, chocando con Hamlin y haciendo que ambos autos giraran. Logano evitó el caos y avanzó, mientras que la apuesta de último minuto de Chastain no se convirtió en un puesto para la Ronda de los 8.

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway