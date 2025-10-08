Trump pide la cárcel para la alcaldesa de Chicago por no proteger a agentes de ICE

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra la alcaldesa de Chicago, a quien, según dijo, se debería “meter en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE”.

Estas declaraciones las publicó en sus redes sociales donde también acusó al gobernador Pritzker de no actuar ante la situación.

El primer mandatario afirmó que los inmigrantes indocumentados, al entrar al país sin permiso, no tienen derecho al “debido proceso” que la izquierda “siempre proclama”.

Detalló que, al ser detenidos, a estas personas se les debe exigir que prueben si son ciudadanos estadounidenses o no. Si no lo pueden hacer, deben ser “devueltos a su país”.

Reitera la deportación rápida

Por otro lado, el presidente estadounidense comparó la situación con una invasión a la propiedad privada, argumentando que si un intruso entra a su casa, el “único debido proceso” que tiene es ser echado.

De esta manera, desestimó la idea de un largo proceso judicial para determinar el estatus de un inmigrante, afirmando que es una “estafa” de la izquierda para que los inmigrantes ilegales “puedan quedarse indefinidamente”.

Illegal aliens broke the law when they entered this country illegally. That does not require "due process" in a court context as the left always screams. All it requires when detained is to show they are a citizen of the United States or not. If they cannot, then it is back to… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 8, 2025

Además, Trump citó la Sección 235 (b)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como la base legal para la “remoción acelerada” de inmigrantes indocumentados.

Por último, señaló que esta disposición autoriza a los funcionarios de inmigración, sin necesidad de una audiencia completa ante un juez, a ordenar la deportación rápida de los no ciudadanos que no puedan demostrar su estatus legal en Estados Unidos.

