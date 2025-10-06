La Casa Blanca crítica a Chicago por proteger a migrantes con historial criminal

Chicago.- La Casa Blanca, condenó el lunes 6 de octubre la decisión del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de declarar espacios de la ciudad como «zonas libres de ICE».

En un comunicado, indicaron que la nueva política prioriza la protección de inmigrantes indocumentados con historial delictivo sobre la seguridad de los ciudadanos. La justificación del alcalde, argumentando que la aplicación de las leyes migratorias «socava la confianza de la comunidad», ha sido calificada como una peligrosa expansión de las políticas de «santuario».

Alertan sobre los presuntos delincuentes en la calle

De la misma manera, indicaron que la medida sostiene que esta política ampara a individuos con graves antecedentes, impidiendo que agencias federales como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los retiren de las calles.

En este sentido, advirtieron que sobre el riesgo, que se ha destacado en varios casos recientes de individuos arrestados por ICE en el área de Chicago, entre ellos:

Stefan Cseve (Austria): Con condenas por agresión sexual agravada, abuso sexual infantil y cargos pendientes por asesinato y violación.

Refugio Ramirez-Larios (México): Con historial por posesión de armas, ocultación de un homicidio y posesión de cocaína.

Angel Galindo Viveros (México): Condenado por robo de auto a mano armada, posesión de arma de fuego por un delincuente y robo.

Blanca Cecillia Sanchez-Sanchez (Venezuela): Miembro confirmada de la violenta banda criminal Tren de Aragua.

Cristobal Carias Masin (El Salvador): Con condenas por violación estatutaria, fraude y cargos pendientes por agresión y no registrarse como delincuente sexual.

Antonio Rosales-Rodriguez (México): Con historial de violencia doméstica, robo, DUI y transmisión criminal del VIH.

Por último, señalaron que estas detenciones, demuestran la necesidad de una cooperación federal y local para proteger a la comunidad de individuos que representan una amenaza directa para la seguridad pública.

