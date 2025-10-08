Los Charlotte Checkers celebrarán la Noche de la Herencia Hispana

Charlotte, NC. — El próximo sábado 25 de octubre, el equipo de hockey Charlotte Checkers rendirá homenaje a la diversidad y la cultura latina durante su esperada Noche de la Herencia Hispana, un evento que promete combinar deporte, música y celebración comunitaria.

El encuentro, que se disputará frente a los Wilkes-Barre/Scranton Penguins, incluirá contenido alusivo a la herencia hispana tanto en el espectáculo dentro del estadio como en las redes sociales del equipo. La iniciativa busca reconocer la influencia y el aporte de la comunidad latina en la ciudad y en el deporte local, además de ofrecer una experiencia diferente para los fanáticos del hockey.

Los asistentes podrán adquirir un paquete especial de Herencia Hispana que incluye una entrada al partido y una camiseta de edición limitada por solo 55 dólares. Esta promoción se encuentra disponible a través del sitio web oficial de los Charlotte Checkers y tiene disponibilidad limitada, por lo que se recomienda realizar la compra anticipadamente.

Además, la jornada ofrecerá múltiples incentivos para los seguidores del equipo. Entre ellos, una oferta familiar con 10 dólares de descuento en cada entrada al comprar al menos cuatro boletos juntos. Los organizadores también anunciaron que durante la misma fecha se llevará a cabo una celebración de Oktoberfest, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

La Noche de la Herencia Hispana forma parte del calendario de actividades especiales de los Checkers para la temporada 2025-2026, que busca fortalecer la conexión del equipo con las distintas comunidades que integran el área metropolitana de Charlotte.

“Queremos que todos los aficionados se sientan representados y encuentren en el hockey un espacio para disfrutar su cultura, compartir con familia y amigos, y celebrar lo que nos une”, expresó un vocero de los Charlotte Checkers.

El evento promete un ambiente vibrante, con música latina, sorpresas y dinámicas pensadas para todos los públicos. De esta manera, el hockey sobre hielo se convierte en una oportunidad más para celebrar la riqueza cultural que caracteriza a Carolina del Norte.

Para más información y compra de boletos, los interesados pueden visitar www.gocheckers.com.

