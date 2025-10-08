ICE detiene a migrantes indocumentados a pesar del cierre del gobierno

Washington.- A pesar del cierre parcial del gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) anunció qye sigue llevando a cabo detenciones de individuos que considera «lo peor de lo peor», incluyendo a migrantes indocumentados con condenas por delitos graves como agresión sexual a menores, homicidio, agresión, abuso doméstico con arma y tráfico de drogas.

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado, en el que detalló que la subsecretaria Tricia McLaughlin, indicó que “nuestros valientes agentes de ICE no serán disuadidos por el cierre del gobierno demócrata ni por la violencia contra ellos para retirar de nuestras comunidades a los peores criminales indocumentados».

De la misma manera, señaló que los agentes de ICE continúan arriesgando sus vidas para arrestar a estos individuos a pesar de no recibir sueldo y enfrentar un «aumento de más del 1000%» en los ataques contra ellos.

Destacan varios migrantes detenidos con antecedentes

Por otro lado, la funcionaria citó varias detenciones realizadas en las últimas horas, entre las que se encuentran:

José Alberto Hernández-Alvarado, de México, condenado por agresión sexual agravada a un menor en Texas.

Kemar Hamilton, de Jamaica, condenado por homicidio y agresión en Nueva York.

Walid Soualmia, de Argelia, condenado por agresión por abuso doméstico con arma en Iowa.

Hugo Martínez-Jaimes, de México, condenado por intentar traficar cocaína en Carolina del Norte.

William Sierra-Galeano, de Colombia, condenado por intento de robo en Nueva York.

Por último, la subsecretaria concluyó su declaración afirmando que «bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos».

