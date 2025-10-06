martes, octubre 7, 2025
Trump anuncia «avances rápidos» en diálogos de paz en Gaza

Donald Trump logra un acuerdo histórico de comercio con Japón
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump destacó sobre las «conversaciones muy positivas» mantenidas durante el fin de semana con Hamás y diversas naciones del mundo árabe y musulmán.

A través de sus redes sociales, destacó que el objetivo es asegurar la liberación de los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y alcanzar una paz duradera en Oriente Medio.

De la misma manera, afirmó que los diálogos han sido «muy exitosos y avanzan con rapidez».

En este sentido, destacó que equipos técnicos se reunirán en las próximas horas en Egipto para concretar los pormenores de un acuerdo.

Espera completar la primera fase está semana

Además, según el mandatario, la primera fase del plan debería completarse esta misma semana.

Asimismo, instó a todas las partes implicadas a «actuar con rapidez» para evitar un «derramamiento de sangre masivo».

«Seguiré de cerca este conflicto centenario. El tiempo es crucial, algo que nadie quiere ver es más derramamiento de sangre», afirmó el primer mandatario.

Es de mencionar que la semana pasada, el mandatario estadounidense envió una propuesta de paz a Hamás, la cual aceptó y estarían negociando la liberación de los rehenes.

